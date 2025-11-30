ETV Bharat / bharat

ਹੁਣ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੰਬਲ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Non-AC sleeper coach
ਹੁਣ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ (@BharatBytesBB)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 30, 2025 at 5:31 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਸੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਹਾਣੇ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਲੀਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡਰੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਥਰੇ ਬੈੱਡਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ "Service on-demand model" 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ, ਸਿਰਹਾਣਾ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡਰੋਲ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੇਨਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੈੱਡਰੋਲ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈੱਡਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ NINFRIS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਏਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੋਲ, ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੇਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਬੈੱਡਰੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹20, ਇੱਕ ਸਿਰਹਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਕਵਰ ₹30, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਕਵਰ ₹50 ਹੈ।

ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ

  • ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 12671/12672 ਨੀਲਗਿਰੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22651/22652 ਪਾਲਘਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22657/22658 ਤੰਬਰਮ–ਨਾਗਰਕੋਇਲ ਸੁਪਰਫਾਸਟ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12685/12686 ਮੰਗਲੁਰੂ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16179/16180 ਮੰਨਾਰਗੁੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12695/12696 ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 20605/20606 ਤਿਰੂਚੇਂਦੁਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 16159/16160 ਮੰਗਲੁਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 20681/20682 ਸਿਲਾਂਬੂ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22639/22640 ਅਲੇਪੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ

