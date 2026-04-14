ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਤਨਖਾਹ ? ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ।
Published : April 14, 2026 at 2:57 PM IST
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 121 ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ
ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ੈਵਯ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਵਧੀਕ CP (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਧੀਕ ਸੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਰਾਜੀਵ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੱਲ੍ਹ (ਬੀਤੇ ਦਿਨ) ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।"
ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 62 ਦੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 9 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਏਸੀਪੀ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ।
ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਜ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਵਾਦ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 83 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਧਾਈ ਤਨਖਾਹ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹11,313 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹13,690 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹12,445 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,059 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹13,940 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹16,868 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ₹13,006, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ₹14,306, ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ₹16,025 ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ₹12,356, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ₹13,591 ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ₹16,025 ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18,000-20,000 ਰੁਪਏ
- ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ
- ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
- 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਨਸ
- ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਆਖਿਰ ਕਿਉ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ?
ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹9,000 ਅਤੇ ₹13,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2, ਹੌਜ਼ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 60, 62 ਅਤੇ 84 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ, वो इस देश के श्रमिकों की आख़िरी चीख़ थी - जिसकी हर आवाज़ को अनसुना किया गया, जो मांगते-मांगते थक गया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 14, 2026
नोएडा में काम करने वाले एक मज़दूर की ₹12,000 महीने की तनख्वाह,₹4,000-7,000 किराया। जब तक ₹300 की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक ₹500…
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ!
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ- 'ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਚੀਖ਼ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ₹12,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ, ₹4,000-₹7,000 ਕਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹300 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ₹500 ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਦੀ ਹੈ - ਇਹ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ।'
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ- 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ₹5,000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਇਡਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਦੋਸਤਾਂ", ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ - ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪਚਾਪ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਕੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - "ਵਿਕਾਸ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ₹20,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ - ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।'