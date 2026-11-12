ਟਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਬਹਿਰਾਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 12:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਏਲ ਐਨ. ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਰਾਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਏਲ ਐਨ. ਟਾਟਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਏਲ ਐਨ. ਟਾਟਾ (DIN: 00024713) 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਕੀਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ 9 ਜੂਨ 2004 ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਲਾਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ
ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੋਏਲ ਐਨ. ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਬੀਜ਼ਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਵਾਨਜੀ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸੇਵਾ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੀਵਾਨਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2031 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਨਜੀ ਨਿਓਸਟ੍ਰੈਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ (NeoStrat Advisors LLP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਅਤੇ ਈਵਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (financial services practices) ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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