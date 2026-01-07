ETV Bharat / bharat

'ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ' ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

SUPREME COURT
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 7, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?" ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੁੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ" ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਐਨਐਲਐਸ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

STRAY CATTLE
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

