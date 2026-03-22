ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹਟਾਈ ਕੈਪਿੰਗ, ਵਧ ਸਕਦੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Published : March 22, 2026 at 10:52 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣ।
ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।