ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ: ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

No Indian national was killed in the missile attack in Saudi Arabia: Indian Embassy
ਦੁਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
By PTI

Published : March 9, 2026 at 7:37 PM IST

ਦੁਬਈ: ਰਿਆਧ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "... ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, 11 ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।"

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਅਲ ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ) ਵਾਈ. ਸਾਬਿਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਅਲ ਖਾਰਜ ਗਏ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ (ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਲ ਖਾਰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲ ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

