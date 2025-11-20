1985 ਵਿੱਚ MLA ਤੇ 2000 ਵਿੱਚ CM... ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁੰਨਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : November 20, 2025 at 7:33 PM IST
ਰਿਪੋਰਟ: ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
10ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯਾਨੀ 10 ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
#WATCH पटना: बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा, " ... हमने पहले भी वादा किया था और इस बार भी वादा पूरा करेंगे... हम लोगों का सम्मलित योगदान है। सभी ने मेहनत की और काम किया है। यह 20 सालों की मेहनत का फल है।" pic.twitter.com/zk9LyEB2eS— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਲਾ ਪਾਸਵਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਪਾਸਵਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ?
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ 24 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਹੈ।
#WATCH पटना, बिहार: नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य NDA नेताओं की मौजूदगी में गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025
(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/J2kwIZvNBj
2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ?
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ (6 ਵਾਰ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ (6 ਵਾਰ), ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚਾਮਲਿੰਗ (5 ਵਾਰ), ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (5 ਵਾਰ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ (5 ਵਾਰ) ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੇਗੋਂਗ ਅਪਾਂਗ (5 ਵਾਰ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਾਰਚ, 1951 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਵੀਰਾਜ ਰਾਮ ਲਖਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਨਾ ਸੀ। ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿਨਹਾ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ 2007 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਨਿਤੀਸ਼
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ 1974 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1977 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਹਰਨੌਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1985 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਨੌਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ 1987 ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਹ 1989 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1991 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ 1994 ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨਾਲ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 1999 ਦੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
2000 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 2000 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 2003 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਾੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਦੋਂ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ), ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਐਨਡੀਏ
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਲਾਲੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਖ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਖ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਬੇਦਾਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ
ਲੱਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਛਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਈ ਉਪਨਾਮ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ "ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੁਇਟਲਿਆ ਬਾਬਾ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਪਲਟੂ ਰਾਮ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡੀਐਨਏ" 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ "ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ "ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ" ਅਤੇ "ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਤਰਾ" ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ, ਵਰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਿਮਾਰ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। 243 ਮੈਂਬਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
2025 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੇ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 89 ਸੀਟਾਂ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ 85, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ 19, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਮੋਰਚਾ 5 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ 35 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ 25, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨੇ 2 ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ।