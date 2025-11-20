ਨਿਤੀਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ! ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ...
Published : November 20, 2025 at 8:38 PM IST
ਰਿਪੋਰਟ: ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 26 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਛੜੇ, ਅਤਿ ਪਛੜੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 14 ਮੰਤਰੀ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਦੋ, ਭਾਜਪਾ-ਐਲਜੇਪੀ ਅਤੇ ਐੱਚਏਐਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
#WATCH पटना, बिहार: नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य NDA नेताओं की मौजूदगी में गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025
(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/J2kwIZvNBj
ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਮੀਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਾਇਸਥ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਚਲ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਗੇਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਆਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਗਧ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਰਹੁਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੰਤੁਲਿਤ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦ ਕੁਰਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਭਾਰਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਇਸਥ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ।
ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ "MY" ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਗਠਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ MY ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 243 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਿਰਫ 27 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 9 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਹੁਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।