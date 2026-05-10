ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 70% ਬੱਚੇ 'ਵੰਡ' ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, 3ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 73% ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਰੋਡਮੈਪ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : May 10, 2026 at 7:29 PM IST
NITI AAYOGS REPORT: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਰੋਡਮੈਪ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਈ 2026," ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗਣਿਤ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਆਪਕ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਸਿਰਫ 27.1% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੇਡ 2-ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਦੇ ਸਿਰਫ 30.7% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੰਡ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ UDISE 2014-15 ਤੋਂ UDISE+ 2024-25, PARAKH ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ (NAS) 2017, 2021, ਅਤੇ ASER 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1.471 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਲ 246.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (GER) ਸਿਰਫ 58.4% ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ (NCF) ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (1952-53): ਇਸਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66): ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸਕ 10+2+3 ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ (1968, 1986, 1992): ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
NCF 2000 ਅਤੇ 2005: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ, ਬੋਡੋ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
NEP 2020 ਅਤੇ NCF 2023: ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨੇ 5+3+3+4 ਢਾਂਚਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਸਾਮ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ NEP ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
- ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ: ਮੁਦਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
- ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: 1986 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ।
- ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: NCF 2005 ਨੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
- NEP 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਅਸਾਮ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ (ICT) ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
|ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
|ਸੈਕੰਡਰੀ
|ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ
|(1 - 5)
|(1-8)
|(6-8)
|(1-10)
|(6-10)
|(9-10)
|(1-2)
|(6-12)
|(9-12)
|(11-12)
|55,283
|35,866
|5,164
|3,952
|3,803
|1,958
|1,308
|1,464
|882
|155
ਅਸਾਮ - ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ (2024–25)
- ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ GER (ਸੈਕੰਡਰੀ): 74.95% ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 89.7% ਹੋ ਗਿਆ।
- ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ GER (ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ): 47.4%।
- ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ GER: ਅਸਾਮ 43.5% ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 107.4% ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ)। ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (43.7%), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (44.8%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (45.0%), ਗੁਜਰਾਤ (47.3%), ਝਾਰਖੰਡ (48.6%), ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ (49.6%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 28.55% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਇਹ ਦਰ 2014-2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 83.82% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87.3% ਹੋ ਗਈ।
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਅਸਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ 61.4% ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 100% ਹਨ। ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ: ਲੱਦਾਖ (61.6%), ਕਰਨਾਟਕ (62.5%), ਬਿਹਾਰ (65.8%), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (68.9%)।
ਅਸਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ GER ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਗ੍ਰੇਡ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ
- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ: ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 3.8% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ: ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 5.0% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ: ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 17.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸਾਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।
ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਾਮ - ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (2014–2024, 2024–25)
- ਬਿਜਲੀ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ 20.1% ਤੋਂ 88.8%, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ: 40.3% ਤੋਂ 93.6% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
- ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ: 65.9% ਤੋਂ 94.3% ਤੱਕ ਵਧਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ।
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ 9.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 78.7% ਹੋ ਗਿਆ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ: 1.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87.2% ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਾਮ - ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ (2024-25)
ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪਾਰਾਖ ਸਕੋਰ: ਅਸਾਮ ਸਕੋਰ: ਭਾਸ਼ਾ 56%, ਗਣਿਤ 45%, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 48%; ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ (6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ) - ਭਾਸ਼ਾ 53%, ਗਣਿਤ 35%, ਵਿਗਿਆਨ 38%, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ 38%
ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (PTR): ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 19 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 13, ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 12, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 19।
ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ: ਕੁੱਲ 2,820 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 92,699 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ: ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 55,283 ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ PARAH ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਅਧਿਆਪਕ-ਤੋਂ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਘਟਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ, ਮਾੜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
- ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ - ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ - ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।
- ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨਾਤੀ - ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਓ।
- ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ - ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 'ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ - ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (SMCs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
- ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ - ਉਪਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
- ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ - ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।
- STEM (ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ - ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
- ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ - 2024-25 ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ।
- ਲਿਡਆਊਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ - ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।