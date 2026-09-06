ਸੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ! ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ! ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : September 6, 2026 at 10:23 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ।
अगर आज रात हमारे साथ कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?? pic.twitter.com/bXo9MUr9eV— Nishu Aazad (@Nishuazad11) September 5, 2026
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਨੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨੀਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੰਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ
ਦਰਅਸਲ, ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ।
अगर आज रात हमारे साथ कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा??.. pic.twitter.com/MTjKP8llFO— Nishu Aazad (@Nishuazad11) September 5, 2026
ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੰਜੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ।
ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
I respectfully request the police authorities to kindly provide necessary security, as I have genuine concerns for my safety. Your prompt assistance would be greatly appreciated.@ghaziabadpolice @DelhiPolice pic.twitter.com/0g9oBaDNcF— Nishu Aazad (@Nishuazad11) September 5, 2026
ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਸ਼ੂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।