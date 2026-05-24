ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : May 24, 2026 at 3:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ (ਝਾਰਖੰਡ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਟੇਲ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਵਿਦਯੁਤ ਬਰਨ ਮਹਤੋ (ਝਾਰਖੰਡ), ਲੂੰਬਾਰਾਮ ਚੌਧਰੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਹੇਮੰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਵਰਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਸਮਿਤਾ ਉਦੈ ਵਾਘ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਨਰੇਸ਼ ਗਣਪਤ ਮਸ਼ਕੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਮੇਧਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਲਕਰਨੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ) ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ਗੜ੍ਹ (ਨਾਹਰਤ) ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਰਤਰੁਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ, ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 143 ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰਹਰੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: