ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾੜੀ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਾੜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਾਂਚੀਵਰਮ ਸਾੜੀ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸਾੜੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਬਜਟ 2026: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2026 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਜੀਵਰਮ ਸਿਲਕ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਕਾਂਜੀਵਰਮ ਸਿਲਕ ਸਾੜੀ ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ "ਕਟਮ ਕਾਂਜੀਵਰਮ" ਹੈ। ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੈਕਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ "ਕਟਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾੜੀਆਂ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ), 2025 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ (PTI)

ਜਾਣੋ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾੜੀ

ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਸਾੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ ਮਧੂਬਨੀ ਆਰਟ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ (IANS)

2025 ਦੀ ਸਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸਿਲਕ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਧੂਬਨੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾੜੀ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਾੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ।

2024 ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੈ (AP)

2024 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024 ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਮੰਗਲਗਿਰੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਸਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਮੈਜੈਂਟਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਲਗਿਰੀ ਸਾੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਸੂਤੀ ਫੈਬਰਿਕ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸੀ (ETV Bharat)

ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲਈ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾੜੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲਈ ਨੀਲੀ ਤਸਰ ਸਿਲਕ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਥਾ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਕਢਾਈ ਸੀ। ਕੰਥਾ ਕਢਾਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀਤਾਰਮਨ (ETV Bharat)

2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੈਰੂਨ ਇਲਕਲ ਸਿਲਕ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾੜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਥ, ਮੋਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ GI ਟੈਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਰਸਟੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੋਮਕਾਈ ਸਾੜੀ (ETV Bharat)

ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਕਾਲ ਦੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2022 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਮਕਾਈ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾੜੀ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2021- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਪੋਚਮਪੱਲੀ ਸਿਲਕ ਸਾੜ੍ਹੀ (ETV Bharat)

ਹੁਣ, 2021 ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਪੋਚਮਪੱਲੀ ਇਕਤ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾੜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੰਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ-ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (ETV Bharat)

2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਪੀਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੀਲੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਪੀਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਉਮੀਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ (ETV Bharat)

ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਮੰਗਲਗਿਰੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਪਣਾਇਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

