ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : June 25, 2026 at 10:40 PM IST
ਵਿਕਾਸਨਗਰ: ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰਾਸੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Latest visuals from Himachal Pradesh-Uttarakhand border where a jatha of Nihang organizations (jathebandis) heading towards Dehradun, Uttarakhand was stopped by Police. They were moving from Gurdwara Singh Shaheedan located in Mohali, Punjab.— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
Just yesterday, the… pic.twitter.com/5n2ihRZKOH
ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਦੇ ਸੀਓ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਕੁਟਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰਾਸੂ-ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 24 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Akali Jasdeep Singh says, " we have 3 main demands. first, the police officer who filed the case against singhs did wrong. it is very clear as to who initiated the matter. the io (investigation officer) should be terminated. second, action should be taken against guilty… https://t.co/o9cTfmW4ZQ pic.twitter.com/ZIJY8hpCBw— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
"ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਓ ਭਾਵ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" - ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
#WATCH | Ajay Singh Nihang says, " we reached here for the darshan of wahe guru. we want to have the darshan. we are going ahead peacefully. as per sikh philosophy, we do not bother anyone. you know that sikhs protect everyone. but now there is a dent in our security, that too by… https://t.co/o9cTfmW4ZQ pic.twitter.com/hjLI6FauSi— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।"
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
#WATCH | Regarding the ongoing dispute in Karnaprayag and Nagrasu, a jatha of Nihang organizations (jathebandis) was heading towards Dehradun, Uttarakhand today from Gurdwara Singh Shaheedan located in Mohali. However, the Uttarakhand Police intercepted and stopped them at the… pic.twitter.com/BBtiR7cyxM— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਘਾਂ ਨੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਘਾਂ ਦੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
#WATCH | Regarding the ongoing dispute in Karnaprayag and Nagrasu, a jatha of Nihang organizations (jathebandis) was heading towards Dehradun, Uttarakhand today from Gurdwara Singh Shaheedan located in Mohali. However, the Uttarakhand Police intercepted and stopped them at the… pic.twitter.com/JY1c5lUYtE— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 25, 2026
ਹਾਲੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਲਹਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।