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ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

NIHANG SIKHS UTTARAKHAND MARCH
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੀਤਾ ਕੂਚ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 10:40 PM IST

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ਵਿਕਾਸਨਗਰ: ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰਾਸੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸਨਗਰ ਦੇ ਸੀਓ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਕੁਟਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰਾਸੂ-ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 24 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਓ ਭਾਵ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" - ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।"

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਘਾਂ ਨੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਘਾਂ ਦੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਲਹਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।

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ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੂਚ
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ਰੋਕੇ
NIHANG SIKHS UTTARAKHAND MARCH

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