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ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

Nihang Sikhs Suspend Uttarakhand March
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 12:17 PM IST

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ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਜੋ ਉਤਰਾਖੰਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ

ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਵਰਤਿਆ

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਵਰਤਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੋਰਖਪੁਰ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ।

ਰੇਸਕੋਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਿਹੰਗ

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸਕੋਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ

ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। -ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਡੋਬਲ, ਐਸਐਸਪੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

"ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ

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