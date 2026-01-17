ETV Bharat / bharat

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ'? ਇਸ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਰਾਸਤ

77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 'ਚ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ

77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 17, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (NID), ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਐਟ ਹੋਮ' ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਗਤ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰ (Etv Bharat)

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਕਿੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ - ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨਆਈਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NID ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸ਼ਿਲਪ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰ (Etv Bharat)

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ NID ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ NID ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡਰੀਆ ਨੋਰੋਨਹਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੀ.ਐਸ. ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ NID ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸੱਦਾ ਕਿੱਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸੱਦਾ ਡੱਬਾ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਣਾ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੂਤੀ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਣਾ ਬਾਰੀਕ ਬਾਂਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
ਐਨਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਰ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਚਿੱਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਪੈਨਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅੱਠਭੁਜੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕੰਧ-ਲਟਕਦੀ ਸਕ੍ਰੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਧਾਗੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਇਨ ਲੂਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੁਣਾਈ ਸੰਦ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨੈੱਟਲ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੇਪਚਾ 'ਥਾਰਾ' ਬੁਣਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈੱਟਲ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰਾ ਬਾਂਸ ਕੋਸਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਕਾਨੂਪ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਤਾੜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਂਸ 'ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਹਾਰਪ' ਜਾਂ (Gogona) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਂਗਲੀ ਬਿਹੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਫੈਬਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੰਤਰੀ 'ਰੀਆ' ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਨੈੱਟਲ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਿਆਮਨਿਊਨਗਨ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ "ਪੁਆਨ ਚੀ" ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ "ਲੋਂਗਪੀ ਬਲੈਕ ਪੋਟਰੀ" ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਸ਼ਿਰੂਈ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਡ (Etv Bharat)

ਐਨਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

REPUBLIC DAY 2026
77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ
77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ
NID AHMEDABAD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.