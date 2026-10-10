ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ NIA, FIR ਦਰਜ
ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 10, 2026 at 6:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NIA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਜੈਕ ਜਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NIA registers case to probe mid-air cockpit attack on Captain Smit Machchhar aboard Flydubai flight: NIA Officials— ANI (@ANI) October 10, 2026
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 174 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ
NIA ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ NIA ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ Flydubai ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ FZ1073 ਵਿੱਚ 174 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਥ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਿਥ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।