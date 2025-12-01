'ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਟੈਰਰ' ਮਾਡਿਊਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ; ਇਰਫਾਨ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਦੀਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
Published : December 1, 2025 at 2:49 PM IST
ਸ਼ੋਪੀਆਂ/ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ "ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ" ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਵਾਗੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਵਾਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ" ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਮੌਲਵੀ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਇਲ, ਚਾਂਦਗਾਮ, ਮਲੰਗਪੋਰਾ ਅਤੇ ਸੰਬੂਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਾ. ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਰਾਥਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਦੀਗਾਮ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਦੀਗਾਮ ਸਥਿਤ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪਾ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਮੌਲਵੀ ?
ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਦੀਗਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਮੌਲਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਐਨਆਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।