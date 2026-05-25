NIA ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਮਾਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

By ANI

Published : May 25, 2026 at 9:10 AM IST

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲੂ ਚਿੱਤਰਗਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ'

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (ਜੇਈਆਈ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

'UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ'

ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਸਿਰਾਜ-ਉਲ-ਉਲੂਮ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

