ETV Bharat / bharat

1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੀ NIA ਟੀਮ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

NIA RAID IN BIHAR
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 5, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਿਹਾਰ/ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ

ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ 22 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਘਾ ਓਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਨਾਲੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਨੇ ਸੋਹਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਰੌਬਿਨ ਰਾਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 717 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਬਿਘਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 117 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਮੂਰ ਦੇ ਮੋਹਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪੇ

ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਾਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਦੌਸ ਅਤੇ ਜੈਮੰਗਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁੱਡੂ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

"ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੱਡੂ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਡੂ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਆਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਸਿਰਾਰੀ

NIA RAID IN BIHAR
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪੇ (Etv Bharat)

ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੁਮਾਰ ਅਭਿਜੀਤ, ਸ਼ਤਰੂਧਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। NIA ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
NIA RAID IN BIHAR
NIA RAID IN BIHAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.