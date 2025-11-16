ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ: ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਤੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 16, 2025 at 3:21 PM IST
ਹਰਿਆਣਾ/ਨੂਹ: 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਮੇਵਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ, ਰੇਹਾਨ ਵਾਸੀ ਨੂਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸੀ ਅਹਿਮਦਬਾਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਤਕੀਮ ਵਾਸੀ ਸੁਨਹੇੜਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਉਰਫ ਡੱਬੂ ਵਾਸੀ ਪਿਨਾਂਗਵਾ, 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ
ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਐਨਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:50 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਵਾਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੂਹ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੇਵਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।