ETV Bharat / bharat

ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ: ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਥਰ, NHAI ਕਰਮੀ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਚਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, NHAI ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

Assistance provided in landslide situation
ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ: ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਥਰ, NHAI ਕਰਮੀ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਚਾਇਆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ NHAI ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, NHAI ਟੀਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

NHAI ਕਰਮੀ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਚਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ (ETV Bharat)

ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਦਰਅਸਲ, ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਚੰਬਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, NHAI ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

"ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NHAI ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। NHAI ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।" - ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ADM ਭਰਮੌਰ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NHAI ਟੀਮ ਨੇ ਭਰਮੌਰ ਤੋਂ ਚੰਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ NHAI ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੰਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। NHAI ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

LANDSLIDE IN CHAMBA
NHAI TEAM RUSHED CHILD TO HOSPITAL
NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA
ਹਿਮਾਚਲ ਮੌਸਮ
CHAMBA LANDSLIDE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.