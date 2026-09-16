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'UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ', ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ- ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

MDR CHARGES ON UPI TRANSACTIONS
UPI ਚਾਰਜ (ਸੰਕਲਪ ਫੋਟੋ) (X/UPI_NPCI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2026 at 7:31 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ UPI ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ UPI ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MDR ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ UPI ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

UPI ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ UPI ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ" 'ਤੇ UPI ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਲਗਾ ਕੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ"।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣ।

ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 32ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਡੀਆਰ ਸ਼ਾਸਨ "ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਲੀਆ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।" ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "MDR ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟੇ, ਵਾਲੀਅਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ" ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

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TAGGED:

UPI CHARGES AND US PRESSURE
UPI CHARGES
UPI ਤੇ UPI ਖਰਚੇ
MDR CHARGES WILL NOT BE REFUNDED
MDR CHARGES ON UPI TRANSACTIONS

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