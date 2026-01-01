New Year 2026: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਬਣਾਓ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ

ETV Bharat / bharat

New Year 2026: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਬਣਾਓ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੈਸੇਜ (New Year Greetings) ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

New Year 2026 Greetings
New Year 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 1, 2026

Happy New Year 2026: ਸਾਲ 2025 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕੋਟਸ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ...

New Year 2026 Greetings
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ...

  • ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ।
New Year 2026 Greetings
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
  • ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ।
  • ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਓ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ
New Year 2026 Greetings
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)
  • ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ!
  • ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਮੁਬਾਰਕ!
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
  • ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ।
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

