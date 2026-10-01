ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸਰ?
ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 1, 2026 at 10:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
LPG ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ: ਇਸ ਮਹੀਨੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ LPG Subsidy ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ eKYC ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ OTP Based LPG ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ OTP ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
TV, Fridge ਅਤੇ AC ਮਹਿੰਗਾ: ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ਼ ਅਤੇ ਏਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ: ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਦਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
SBI ATM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ: SBI ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਵਾਰ ਫ੍ਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ATM ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ GST ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਲਰੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 23 ਰੁਪਏ+GST ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਰੁਪਏ+GST ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
FD ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ: FD ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ FD ਨੂੰ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਬਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UPI 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ: NPCI ਵੱਲੋ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ MDR ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਏਗਾ। ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
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