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1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਬਸ ਅੱਜ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ! ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਸਣੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NEW RULES FROM AUGUST 2026
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮ (Getty Image)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 3:00 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ?

LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮ: 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾਅ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤਰੁੰਤ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤਰੁੰਤ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕਿੰਗ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ: 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Ujjivan Small Finance ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ SMS ਅਲਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਮਹੀਨਾਵਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ SMS 30 ਪੈਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: LPG ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਹਿੰਗੇ: ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FMCG ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ, ਸਾਬਣ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ
NEW RULES FROM AUGUST 2026

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