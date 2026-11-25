ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਤਾਰੇ 4 'ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ' ਜਹਾਜ਼
'ਵਿੰਗਜ਼ ਆਫ਼ ਵੈਲਰ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ' ਨਾਮਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹੂ ਸਥਿਤ 'ਆਰਮੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਏਰੋਨਾਟਿਕਲ ਸੈਂਟਰ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : November 25, 2026 at 12:55 PM IST
ਇੰਦੌਰ/ਮਹੂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ' (ਛੋਟੇ) ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਵਿੰਗਜ਼ ਆਫ਼ ਵੈਲਰ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ' (Wings of Valour and Unity Expedition) ਨਾਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹੂ ਸਥਿਤ 'ਆਰਮੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਏਰੋਨਾਟਿਕਲ ਸੈਂਟਰ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 'ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ' (ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ) 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਮਨਾਥ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ (ਫਲਾਈਪਾਸਟ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰੇ।
10- 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੈਡਿੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਨਗਰ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਕਰਕੇ 10- 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਫਲ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਐਕਸ-ਏਅਰ ਹਨੂੰਮਾਨ' (X-Air Hanuman), 'ਸਵਾਨਾ ਐਮ.ਐਕਸ.ਪੀ. 740' (Savana MXP 740), 'ਟੇਨਾਰਗ ਬਾਇਓਨਿਕਸ' (Tenarg Bionics) ਪਾਵਰਡ ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਰ ਅਤੇ 'ਨੁਵਿਕਸ ਸਕਾਈਪਰ' (Nuwix Skyper) ਪਾਵਰਡ ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੌਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਡਾਨ ਭਰਨਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਧਿਕਾਰ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰਡ ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹੂ ਤੋਂ 3100 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਖਸੀ, 'ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ' (VSM) ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਹਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਸਾਹਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।
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