ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Published : February 25, 2026 at 9:36 PM IST
ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ URL ਤੋਂ ਉਸੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਮਦ, ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਟਾਫ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ, ਐਸਕੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਉਡੀਕ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉੱਨਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਖਨਊ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਿਕਸਤ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਪੇਜ" ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਟਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਨ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਡੇਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭੀੜ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਟੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"