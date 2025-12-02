ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ'
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪੀਐਮਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 2, 2025 at 6:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ "ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ" ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ "ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਨਕਲੇਵ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
"ਤੀਰਥ" ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ" (ਰਾਜ) ਨਾਲੋਂ "ਲੋਕ" (ਲੋਕ) ਅਤੇ "ਸੇਵਾ" (ਸੇਵਾ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਨਕਲੇਵ" ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰਤਾਵਯ' (ਡਿਊਟੀ) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਇਮਾਰਤ, ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।"
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਵਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਈ ਨਾਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਥ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਐਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਵਯ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜੋ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।