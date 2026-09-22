320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜੇਗੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ 'ਚਲਣਯੋਗ ਕਰਾਸਿੰਗ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ।
Published : September 22, 2026 at 4:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ (MAHSR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ "ਮੂਵੇਬਲ ਕਰਾਸਿੰਗ" (ਸਵਿੰਗ-ਨੋਜ਼ ਕਰਾਸਿੰਗ) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਨਆਉਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (NHSRCL) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹੇ।
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਗਤੀ 250 ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ, ਭਾਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਟਰੈਕ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ'
ਹੁਣ, ਨਵਾਂ "ਮੂਵੇਬਲ-ਕਰਾਸਿੰਗ" ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਰਾਬਰ ਸਤ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਟ
ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ
MAHSR ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟਰਨਆਉਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰੂਟ ਸੈੱਟ ਕਮਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨਆਉਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਕ ਦੋਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
'ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ'
ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟਰਨਆਉਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਵਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਟੀਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਕਿੰਗ ਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। NHSRCL ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ, ਚਲਣਯੋਗ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨਆਉਟ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਟਰੈਕ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।