NEPAL FLOODS: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 85 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 305 ਲੋਕ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਸਨ। 220 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 85 ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
Published : September 4, 2026 at 8:28 AM IST
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ 85 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ, ਮਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ'
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
'220 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ'
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 305 ਲੋਕ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 220 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ 85 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ) ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
'ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ'
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਨਈ, ਮਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਾਇਲਾਪੁਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਤੰਜਾਵੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਲਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੱਲੀਅਰਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ'
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।,"