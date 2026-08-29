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ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ

ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਮਿਲੀ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

Gandak River In Hajipur, nepal flood
ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2026 at 2:55 PM IST

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ਵੈਸ਼ਾਲੀ/ਬਿਹਾਰ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਲੱਕੜ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਾਲੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜਰ (ETV Bharat)

ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਿਆ

ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਾਲੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।" - ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ

ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੜ੍ਹ

ਹਾਜੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

"ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" - ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਮਲਾਹ

ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਪਤਾ

ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛਪਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਆਦਾਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੁਧਨ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਾਰਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਟਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

Gandak River In Hajipur, nepal flood
ਗੰਡਕ ਨਦੀ (ETV Bharat)

ਬੁਧਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਗਈ

ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੁਧਨ ਸ਼ਾਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਤੀ ਦੇਵੀ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ, ਆਯੁਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ।

ਨੇਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 586 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮਰੇ

ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (NDRRMA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 586 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 320 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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