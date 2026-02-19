ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਾ

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
ਮੇਖ - ਵੀਰਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਟੌਰਸ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ - ਵੀਰਵਾਰ , 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਕ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿੰਘ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੰਨਿਆ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੁਲਾ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਵੀਰਵਾਰ , 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਧਨੁ - ਵੀਰਵਾਰ , 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਕਰ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ, ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੁੰਭ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖੋਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।