NEET-UG Paper Leak: NTA ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੰਢਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਰਗਨਾ ਪੀਵੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੰਢਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : May 16, 2026 at 5:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੰਢਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਪੇਪਰ-ਸੈਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ - ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੰਢਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ NTA ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
CBI has identified another mastermind who was the source for leak of NEET-UG 2026 Examination Biology questions.— ANI (@ANI) May 16, 2026
Another key accused, Manisha Gurunath Mandhare, a Senior Botany Teacher from Pune, Maharashtra has been arrested at Delhi after thorough interrogation by CBI.
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਢਾਰੇ ਕੋਲ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਮੰਢਾਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੁਣੇ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ - ਜਿਸਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਢਾਰੇ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, CBI ਨੇ ਲਾਤੂਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ NEET ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ NEET UG ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤਾ - ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ "ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ" ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। NEET-UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 551 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। NTA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ - ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲੈਪਟਾਪ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨਾਸਿਕ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।