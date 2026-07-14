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NEET UG RE-EXAM 2026 :OMR ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ; ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪੱਤੀ

NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, neet.nta.nic.in 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NEET UG 2026 RE EXAM
NEET UG 2026 RE-EXAM: OMR ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 6:09 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, neet.nta.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਚੁਣੌਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ : NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, OTP ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, "OMR ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ/ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ" ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਸਕੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ? : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਕੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ₹200 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ₹200 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ।

15 ਜੁਲਾਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ : NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।

ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ OMR ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੈਨਰ ਨੇ OMR ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: NTA ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ, OMR ਸ਼ੀਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ NTA ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 011-40759000 ਅਤੇ 011-69227700 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, neetug2026@nta.ac.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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OBJECTIONS SUBMITTED UNTIL JULY 15
NEET UG 2026 ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEET UG 2026 RE EXAM

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