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NEET UG Round: ਪਹਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ 22,342 ਤੱਕ ਮੀਲੀਆਂ MBBS ਸੀਟਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ AIIMS ਰੇਵਾੜੀ

ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਰਾਊਂਡ 1 ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਟੌਪਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸੰਦ ਸੀ।

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ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (FILE)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2026 at 10:58 AM IST

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ਕੋਟਾ: ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 15% ਕੋਟਾ (ਕੇਂਦਰੀ) ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਰਹੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਰੈਂਕ 52 ਸੀ। ਸਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਏਮਜ਼ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰੈਂਕ 3,948 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ 22,342 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੈਂਕ 22,342 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟ

ਕੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਪਾਰਿਜਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ 22,342 ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲਨਾਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਡੂਗੁਰੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਪੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29,945 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 11,94,233 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ EWS ਲਈ 27,179, OBC ਲਈ 23,075, SC ਲਈ 104,921, ਅਤੇ ST ਲਈ 132,111 ਸਨ। AIIMS ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਰੈਂਕ EWS ਲਈ 292, OBC ਲਈ 192, SC ਲਈ 793, ਅਤੇ ST ਲਈ 987 ਸਨ। ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, AIIMS, JIPMER, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ESIC ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ 15% ਕੋਟਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀਟ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCC ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੀਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੇ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ JIPMER ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ

JIPMER, AIIMS ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, JIPMER, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AIIMS ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਦਰਜਾ 52 ਹੈ। NEET UG ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 12 ਅਤੇ 27 ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਨਾਲੋਂ JIPMER, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, NEET UG ਵਿੱਚ 43ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ BJ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। JIPMER ਵਿਖੇ, ਜਨਰਲ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 309, EWS 1651, OBC 771, SC 3910, ਅਤੇ ST 13345 ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ 15% ਕੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ BDS ਸੀਟਾਂ ਲਈ, ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 41017 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ EWS 45421, OBC 42260, SC 153140, ਅਤੇ ST 177533 ਸੀ।

BHU ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BHU) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਸੀਟ ਰੈਂਕ 1046 'ਤੇ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ NEET UG ਰੈਂਕ 'ਤੇ EWS ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, 1620 OBC, 14522 SC ਅਤੇ 21083 ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਵਿਖੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਂਕ 4310 'ਤੇ ਸੀਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਰੈਂਕ 19366 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਰੈਂਕ 19366 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਯੂ ਵਿੱਚ 7403 ਅਤੇ ਜੀਜੀਐਸਆਈਯੂ ਵਿੱਚ 6717

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਐਮਏਐਮਸੀ), ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਐਲਐਚਐਮਸੀ), ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਯੂਸੀਐਮਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ 7403, EWS 14880, OBC 14954, SC 75166, ਅਤੇ ST 123564 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (VMCC) ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ABVIMS) ਦੇ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ 6717 ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। EWS 9902, OBC 12527, SC 61656 ਅਤੇ ST 124759 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ

ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ MCC ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ MCC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ

ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

MBBS ਵਿੱਚ 15% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ

ਜਨਰਲ 22342

EWS 27179

OBC 23075

SC 104921

ST 132111

AIIMS ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ

ਜਨਰਲ 52

EWS 292

OBC 192

SC 793

ST 987

ਸਾਰੇ AIIMS ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ

ਜਨਰਲ 3948

EWS 5492

OBC 4382

SC 28615

ST 44940

AIIMS ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ

ਜਨਰਲ 344

EWS 879

OBC 714

SC 3941

ST 4457

ਨਵੇਂ AIIMS ਰਿਵਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ

ਜਨਰਲ 3948

EWS 5492

OBC 4382

SC 28615

ST 39811

JIPMER ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ

ਜਨਰਲ 309

EWS 1651

OBC 771

SC 3910

ST 13345

15% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਜਾ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜਾ

ਜਨਰਲ 41017

EWS 45421

OBC 42260

SC 153140

ST 177533

TAGGED:

MCC COUNSELLING
GOVT MBBS CLOSING RANK
NEET SEAT ALLOTMENT
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