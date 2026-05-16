NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 'ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ'

NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 'ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਝੁੰਝੁਨੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : May 16, 2026 at 8:12 AM IST
ਸੀਕਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੇਘਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਝੁੰਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁੱਡਾ ਗੌੜਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 650 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਪਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਕਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।