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NEET RE EXAM 2026: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾਗਪੁਰ, ਪਰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ

NEET RE EXAM 2026: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

NEET EXAM CENTRE IN ABU DHABI
FILE-ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 20, 2026 at 1:23 PM IST

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ਨਾਗਪੁਰ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੁਣਿਆ ਨਾਗਪੁਰ, ਪਰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਬਣਿਆ ਸੈਂਟਰ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ NEET ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ (UAE) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਟੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ NRI ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ UAE ਦੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਧਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ NTA ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

NEET RE EXAM 2026
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ (ANI)

ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NTA DG ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NTA DG ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ'

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ NTA ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ NTA ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। NTA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ GPS-ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਨਿਰੀਖਕ, ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਨਿਗਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। NTA ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ 551 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 22.79 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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