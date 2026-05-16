NEET Paper Leak: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, NTA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ NEET-UG ਅਤੇ JEE ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 16, 2026 at 10:37 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਰੰਟ (UDF) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਲਕਸ਼ਯ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ NTA ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਤੂ ਰੇਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਚਾਰੂ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ NTA ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। UDF ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NTA ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, NEET-UG, JEE, CUET, ਅਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ-ਰਜਿਸਟਰਡ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ NGO ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UDF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। UDF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

UDF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"

