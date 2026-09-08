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NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਖੰਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

Neet paper leak case update
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (FILE Photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 12:33 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ₹25,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

'ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ'

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਖੰਡੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੈਮੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਚ ਮੈਮੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ।

13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੰਗੀਲਾਲ ਬਿਵਾਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ, ਸ਼ੁਭਮ ਖੈਰਨਾਰ, ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਘੂਨਾਥ ਮੋਟੇਗਾਂਵਕਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(2) ਅਤੇ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 10, 3, 4, 5 ਅਤੇ 11 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

TAGGED:

NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
DHANANJAY LOKHANDE
NEET PAPER LEAK CASE UPDATE

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