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NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ

ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ROUSE COURT NEET PAPER LEAK
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ((ETV BHARAT))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 5, 2026 at 10:55 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਘਮਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਘਮਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਤਰਕ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਾਘਮਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਪੀਵੀ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਾਘਮਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਘਮਾਰੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਨੰਜੈ ਲੋਖੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ।

ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਾਹੀ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

TAGGED:

NEET PAPER
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਂਡ
ROUSE COURT NEET PAPER LEAK
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ROUSE COURT NEET PAPER LEAK

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