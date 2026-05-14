Explainer: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, IB ਦੀ ਰੇਡ.. ਕੀ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 2024 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ?
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ CBI 2024 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਏਗੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : May 14, 2026 at 11:00 AM IST
ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, NEET-UG, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
22.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 551 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 22.79 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 1.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
NEET 2026 ਰੱਦ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।" - ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, NEET ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" - ਡਾ. ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?
"ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਾਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਓਝਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"JEE-Main ਅਤੇ JEE-Advanced ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, NEET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਓਝਾ, ਅਧਿਆਪਕ
ਇਸ ਸਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 410 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ "ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਤਰ" WhatsApp 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੰਗੀਲਾਲ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ₹30 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਟਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ?
ਨੀਟ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਤਾਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਸ਼ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਲਏ।
ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿਨਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ NEET ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਗੀਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
"ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਜਵਲ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ 2022 ਬੈਚ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਉਜਵਲ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਜਵਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ' ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।" - ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ, ਰਾਜਗੀਰ
NEET परीक्षा स्कॉलर का सरगना गिरफ्तार।@bihar_police pic.twitter.com/6ktqadkEkI— Nalanda Police (@PoliceNalanda) May 4, 2026
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਾਮੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ ਰਾਜ, ਛਪਰਾ ਤੋਂ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
VIMS 'ਤੇ IB ਛਾਪਾ
IB ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਉੱਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਬਾਬੂ ਦੇ ਘਰ, ਬੁਆਏਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 502 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ IB ਟੀਮ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2024 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੰਬਰ 110 ਦੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
"ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਵਧੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।" - IB ਅਧਿਕਾਰੀ
VIMS ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
VIMS ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕੀ ਜਾਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। VIMS ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ IB ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੇ ਓਏਸਿਸ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕੋਡ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਲਰਨ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਅਤਰੀ, ਅਤੁਲ ਵਤਸ, ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵੇਂਦੂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 2023 ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਉਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ? ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦਵੇਂਦੂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਰੌਕੀ, ਚਿੰਟੂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ NEET UG 2024 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੀ CBI ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗੀ?
CBI 2024 ਦੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ CBI ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ?
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੋਲਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।