ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਏ NCR ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ?

ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਏ NCR ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ?
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਨਸੀਆਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗੀ।
Published : July 14, 2026 at 10:09 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, "ਐਨਸੀਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ" ਦਾ ਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਨਸੀਆਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਨਵੀਨਰ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ 250 ਤੋਂ 300 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਲ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵਿੰਡਸਰ, ਸਰਨਜੀਤ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 300 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਮੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ।"
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: 'ਸਿੱਖਿਆ ਲੰਗਰ' ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਆਦਿ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 500 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ "ਸਿੱਖਿਆ ਲੰਗਰ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਚੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ (ਸਮੂਹਾਂ) ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਮੈਡੀਕਲ ਲੰਗਰ" ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਭਲਾਈ
ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ
ਐਨਸੀਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗੀ।