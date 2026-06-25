NCERT ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

NCERT ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 25, 2026 at 10:48 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCERT) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ "ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ' ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਭਾਗ ਜੋੜਿਆ'
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 1975-77 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।"
'ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ'
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। "ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ - ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ 'ਲੋਕਨਾਇਕ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ । 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।"
'ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ'
"ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਬਾਰੇ ਭਾਗ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਨਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗਰੀਬੀ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। NCERT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ"
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ'
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 968 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।