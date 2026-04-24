ETV Bharat / bharat

ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, ...ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ!

NCB ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

INDIANS TRAVELLER TO Maldives
ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ।'

ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋੜਾ (File/AFP)

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਲੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੈਲਾਨੀ। (File/AFP)

ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

  • ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, NCB ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਸਲਾਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ, ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  • ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਨਬੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਐਨਸੀਬੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1933) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (AFP)

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

TAGGED:

NCB ADVISORY FOR INDIANS TRAVELLER
ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ
MALDIVES TOUR
MALDIVES DRUG LAWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.