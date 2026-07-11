ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਈਐਨਐਸ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਡਰੋਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ
ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : July 11, 2026 at 12:45 PM IST
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਡੌਕਯਾਰਡ ਵਿਖੇ ਆਈਐਨਐਸ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਨੀਲਗਿਰੀ-ਕਲਾਸ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਜੋਂ, ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜੇਗਾ।
#WATCH | Andhra Pradesh | Defence Minister Rajnath Singh inspects INS Mahendragiri at the commissioning ceremony of the indigenous stealth frigate at Visakhapatnam Naval Dockyard. pic.twitter.com/8ruj9klUkY— ANI (@ANI) July 11, 2026
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਠ ਡਰੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਨੂਲ ਵਿੱਚ 'ਡਰੋਨ ਸਿਟੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਨੂੰ 'ਡਾਇਮੰਡ ਸਿਟੀ' ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਡਰੋਨ ਹੱਬ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ AMCA (ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਡੀਅਮ ਕੰਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ), ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ BDL (ਭਾਰਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਨੇਵਲ ਸਿਸਟਮ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਨੂਲ ਦੇ ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ INS ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਊਰੋ (WDB) ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ਲਿਮਟਿਡ (MDL) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | At the commissioning ceremony of INS Mahendragiri at Visakhapatnam Naval Dockyard, Defence Minister Rajnath Singh says, " ... i had also spoken earlier about the establishment of a 'drone city' in kurnool by a consortium of eight drone… pic.twitter.com/LN7PgJNZqp— ANI (@ANI) July 11, 2026
75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' (ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
'ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ' ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਸੂਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਤ੍ਹਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ (HADR) ਕਾਰਜਾਂ, ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ (IOR) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
INS ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ' ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Andhra Pradesh | Defence Minister Rajnath Singh attends the commissioning ceremony of INS Mahendragiri at Visakhapatnam Naval Dockyard. pic.twitter.com/RHZHx6Pc0I— ANI (@ANI) July 11, 2026
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਲ - ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 17A ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰੀਗੇਟ ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ - ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ - ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ - 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' (ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੇਂਦਰਗਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।