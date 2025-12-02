ETV Bharat / bharat

ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ', ਨੇਵੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

NAVY DAY 2025: ਅੱਜ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Operation Sindoor is still in progress
ਨੇਵੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 5:25 PM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਅੱਜ ਨੇਵੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਵੀ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੇਵੀ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਡਮਿਰਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਐਡਮਿਰਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮਕਰਾਨ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।"

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ 'ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

12 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 12 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਈਐਨਐਸ ਉਦੈਗਿਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 100ਵਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, "ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਈਐਨਐਸ ਮਾਹੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ, ਡੀਪੀਐਸਯੂ, ਪੀਐਸਯੂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ ₹1,27,554 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 94 ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 120 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਕਰਾਫਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ₹84,762 ਕਰੋੜ ਦੇ 83 ਪੂੰਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 46 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 26 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ NMDA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਡੋਮੇਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ ਡਿਪੂ ਜਹਾਜ਼, ਅਰਾਵਲੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 15 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

