ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ; ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ
Changing job trends : ਜੌਬਸਪੀਕ ਇੰਡੈਕਸ ਮਈ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੀਪੀਓ-ਆਈਟੀਈਐਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ, ਚੇਨਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ।
Published : June 27, 2026 at 6:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਜੌਬਸਪੀਕ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਲੋਬਲ ਐਚਆਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਮਰਸਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਈ 2026 ਦੇ ਜੌਬਸਪੀਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰਤੀ ਉਦਯੋਗ (HR) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 54% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ AI/ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਭਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਰਤੀ: ਨੌਕਰੀ ਜੌਬਸਪੀਕ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ) ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 54% ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਬੀਪੀਓ-ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਰਤੀ: ਨੌਕਰੀ ਜੌਬਸਪੀਕ ਇੰਡੈਕਸ ਮਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ 20% ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ 19%, ਬੀਪੀਓ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ) ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ 9% ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀਓ-ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਾਦ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 28% ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 28% ਘੱਟ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, NGO/ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 17% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ : ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 17% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 11% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। BPO/ITES ਸੈਕਟਰ ਨੇ 29% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇੰਦੌਰ (12%), ਔਰੰਗਾਬਾਦ (12%), ਗਾਂਧੀਨਗਰ (10%), ਕੋਇੰਬਟੂਰ (8%), ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (8%) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗਵਾਲੀਅਰ (-18%), ਵੇਲੋਰ (-17%), ਸਿਲੀਗੁੜੀ (-12%), ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ (-14%) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ : ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਭਰਤੀ (ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ (Human Resources) ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਸਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ?: ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਐਚਆਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ, ਮਰਸਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਐਚਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੇਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AI ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ :ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "How India Works Today" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। PLFS (Periodic Labour Force Survey 2025) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 10.9% ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 10.3% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 9.9% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?: ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ 17% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (-6%), ਜਰਮਨੀ (-17%), ਮੈਕਸੀਕੋ (-20%), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (-21%), ਸਿੰਗਾਪੁਰ (-21%), ਕੈਨੇਡਾ (-22%), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (-23%), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) (-25%), ਫਰਾਂਸ (-30%), ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ (-35%) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।