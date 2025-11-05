ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗਾਈਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਤੰਬਾਕੂ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 5, 2025 at 10:53 AM IST
ਰਾਮਨਗਰ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ ਗਾਈਡ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਿਜਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ ਸੀ ਤੰਬਾਕੂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਫਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।"
Meet our guide for the day at Jim Corbett National Park and unfortunately, this is what he had to offer: tobacco.— Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) November 3, 2025
We even had to stop him from littering by throwing the packet on the ground. After taking a long one-hour nap during the safari, he woke up only to say, “Deer meat… pic.twitter.com/0PZlkWB6Wx
ਗਾਈਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਈਡ ਖੁਦ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਬਡੋਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਰਾਨੀ ਰੇਂਜ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਅਮਿਤ ਗਵਾਸਾਕੋਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਨੇਚਰ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਗਾਈਡਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਈਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।