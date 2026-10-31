ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, NTA ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
JEE-ਮੇਨ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 31, 2026 at 2:47 PM IST
ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੱਖ (JEE MAIN 2027) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JEE-Main ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਿਕਲਣਗੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫਾਰਮ-ਫਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਕਜ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 1.70 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।