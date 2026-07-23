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ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

JAMMU SRINAGAR NATIONAL HIGHWAY
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 2:14 PM IST

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ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਮਬਨ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH44) 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ-ਸਿੰਥਨ-ਅਨੰਤਨਾਗ (NH-2444), ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਸੋਨਾਮਾਰਗ-ਲੇਹ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਊਧਮਪੁਰ ਜਾਂ ਰਾਮਬਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਲਟਾਲ, ਨੂਨਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਕੇਂਦਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ 109 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 47 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਰਾਮਬਨ ਵਿੱਚ 58.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ 36 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਬਨੀਹਾਲ ਵਿੱਚ 37.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਵਿੱਚ 33.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਕੋਕਰਨਾਗ ਵਿੱਚ 32.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 16.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ 20 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 24 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਪਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।

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AMARNATH YATRA REMAINS SUSPENDED
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਂਹ
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ
JAMMU SRINAGAR NATIONAL HIGHWAY

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